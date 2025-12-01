秋田朝日放送 秋田県の鈴木健太知事は予防的にクマの捕獲を強化し人の生活圏での人身被害ゼロを目指す考えを示しました。 きょう１２月１日から始まった県議会の一般質問で、鈴木知事は人とクマとの住み分けを図るため市町村と共に進めている「管理強化ゾーン」の設置を来年の年明け早々に取りまとめる考えを示しました。 【秋田県・鈴木知事】 「クマ出没への対応が年末まで続くと想定されることから年明けの早い