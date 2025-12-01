ボートレースとこなめのPR隊が1日、スポニチ西部総局を訪れた。地元エースの池田浩二や磯部誠ら層の厚さを誇る地元勢が、賞金ランクトップの茅原悠紀、福岡チャレンジカップを制した山口剛、スーパースター・峰竜太らを迎え撃つ。GP前哨戦の様相を呈する今節の売り上げ目標は65億円。PRに訪れた神崎千尋は「何といってもエースの池田選手に期待しています。九州、山口のみなさま、YouTube配信もお楽しみください」とアピール