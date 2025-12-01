「官能小説は下ネタと思われがちですが、知性と品格の小説です。女性もきっと、好奇心を持つことでしょう」官能小説家の睦月影郎さんは、2026年1月7日スタートのドラマ『令和に官能小説作っています』（テレビ大阪）に、こう期待を込める。ドラマは1975年創業、官能小説のトップ出版社であるフランス書院の官能小説編集部が舞台。性格は穏やかだが官能小説編集に熱い情熱を注ぐ編集長の玉川丈治をお笑いコンビ・チュートリア