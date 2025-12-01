セブン−イレブン・ジャパン、三井物産流通グループ、T2の3社は共同で、コンビニ業界で初めて、自動運転トラックを使った長距離輸送の実証実験を開始すると発表した。実証は1日から2026年4月までの期間で3回行い、ドライバーが乗車し、必要に応じ操作する「レベル2」の自動運転から始める。自動運転は、高速道路の幹線輸送で行い、東京・綾瀬スマートICから兵庫・尼崎ICまでの一部区間でのみ。運ぶのはカップ味噌汁やキッチンペー