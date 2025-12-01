酒田市消防団の40代の男性団員が、消防団の銀行口座から186万円余りを私的に流用したとして消防団が団員を懲戒免職としました。 先月13日付で懲戒免職処分となったのは酒田市消防団の40代の男性団員です。 酒田市によりますとこの男性団員は消防団の班の名義の銀行口座から186万2000円を私的に流用していたということです。 流用していたのは2016年6月から2022年6月にかけてで今年10月に必要な経費が引き出せなかったことで発覚