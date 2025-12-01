大谷7試合ぶりマルチ安打！ドジャースの勝敗は？【クイズ】 8月19日のドジャース vs ロッキーズで、大谷は7試合ぶりとなるマルチ安打を決めた。チームも勝利することができたのだろうか。プレイバックで確認してみよう。 大谷7試合ぶりマルチ安打！ドジャースは痛恨の…【プレイバック】 ※以下、2025年8月19日に公開した記事を再編集した内容です。 ドジャースの大谷翔平