ボートレースとこなめのPR隊とキャンペーンガールの後藤美祐が1日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れた。SGグランプリ出場者9人が顔をそろえるなど全国からスター選手が集結する。戸田SGグラチャン、鳴門G1周年を制し、賞金ランク2位の地元エース・池田浩二は、初日（4日）の12R「1stドリーム」に1号艇で登場。瓜生正義、井口佳典、毒島誠、山口剛、末永和也とともに壮絶バトルを繰り広げる。同じく地元の磯部誠は2日目（5日