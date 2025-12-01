会社の掲示板に張られた、従来型の健康保険証が使えなくなることを告知するポスター＝1日、東京・東新橋全国民の健康保険証（従来型）が有効期限を迎え、マイナンバーカードに保険証の機能を持たせた「マイナ保険証」を基本とする仕組みに2日から完全移行する。持っていない場合は自治体や健康保険組合などが発行した「資格確認書」で受診。一方で混乱を避けるための暫定措置として、来年3月末までは期限切れの保険証でも窓口で