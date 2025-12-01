トム・クルーズとの破局が伝えられたアナ・デ・アルマスが、感謝祭の様子をインスタグラムで公開。映画やレッドカーペットイベントで見せる素顔とは一味違う、ナチュラルな魅力を披露した。【写真】おいしそうな料理もナチュラル素顔がかわいいアナ・デ・アルマス、感謝祭を過ごす様子をシェア日本時間11月29日にインスタグラムを更新したアナは、「お気に入りの人たちと過ごす感謝祭」と綴り、レースのディテールをあしらっ