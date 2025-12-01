11月第4週の上昇率ランキングのトップの「ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）」は、市場局面によって実質的に米国の株式指数先物取引の組入比率が-30％～300％で調整される戦略を用いて運用しています。2位は暗号資産関連ファンド、3位はゲノム関連ファンドとなっています。 下落ランキング上位には日本株ファンドが並びましたが、3ファンドともに基準価額の主な下落要因は分配金の支払いによるものです。