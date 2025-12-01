２０２５年に放送された「２４時間テレビ」で、北海道内のイオングループに寄せられた総額１２００万円あまりの寄付金がＳＴＶに贈呈されました。贈呈式では、イオン北海道の青胗社長からＳＴＶの小山社長に寄付金の目録が手渡されました。８月３０日と３１日に放送された２４時間テレビで、道内のイオングループ各社に寄せられた寄付金総額は１２００万８４０５円にのぼり、北海道地区の５割以上を占めました。