12月1日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは234銘柄。東証終値比で上昇は118銘柄、下落は96銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は46銘柄。うち値上がりが30銘柄、値下がりは12銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は45円高となっている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ラン