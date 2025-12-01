お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優が１日、自身のＳＮＳを更新。難しいと感じたことを明かした。インスタグラムで「＃難しいなぁ＃パスポートサイズ」と投稿し、濱口の顔がサイズからはみ出す姿などをアップした。この投稿には「不意に出てきて笑っちゃいました」「何事かと思った」「めっちゃいい感じに見切れてる」「アップすぎてビックリする」などの声が寄せられている。