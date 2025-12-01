日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）の倉本昌弘副会長が１日、都内で理事会後に会見を行い、来年３月に豪州ツアーとの共催で新規大会をニュージーランドで開催すると発表した。ＪＧＴＯは、１４年から豪州・アジアンツアー共催のニュージーランドオープンとパートナーシップ契約を結び、多くの日本人選手が出場。昨年大会は幡地隆寛（ディライトワークス）が優勝し、今年は石川遼（カシオ）らが参戦した。新規大会はＪＧＴＯと