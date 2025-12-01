タレントでラジオDJの赤坂泰彦（66）が、1日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に生出演。自身の番組での「逆電」エピソードを話した。この日のテーマは「ラジオ」。ラジオ放送のブースのようなセットで番組がスタート。赤坂は、歌手の木村カエラ（41）とともにゲスト出演した。番組内で、生放送中に視聴者に電話する「逆電」を企画。赤坂は、以前生番組で「毎日聴いてる、毎日聴いてる、というFAXが来て。電話した