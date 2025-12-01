メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋名物の人気スイーツ「ぴよりん」に、12月1日からクリスマス限定バージョンが登場しました。 「ぴよりん」の今年のクリスマス限定商品は、「第1幕」「第2幕」の2部構成です。 「第1幕」は「サンタぴよりん」と「雪だるまぴよりん」が登場します。 「サンタぴよりん」は、名古屋コーチンの卵を使った濃厚プリンがメープル味のババロアで包まれ、チョコででき