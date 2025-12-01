九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会が、事業活動に伴い発生するプラスチックごみの分別促進を目的とした事業者向け啓発動画を2025年12月1日より公開。産業廃棄物として適切な処理が求められる「廃プラスチック類」について、正しい分別方法やルールの周知を図ります。 九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会「事業系プラスチックごみ分別啓発動画」  配信開始日：2025年12月1日(月)配信場所：九都県市首脳会議廃