メ～テレ（名古屋テレビ） 日本銀行の植田和男総裁が名古屋を訪れ、アメリカの関税政策が東海地方に与える影響について調査を続ける考えを示しました。 植田総裁は1日、東海地方の経済団体との懇談会で、アメリカの関税政策について、「ここ数カ月の最大の懸念事項だったが、悪影響がさほど顕在化していない」として、先行きの不透明感が次第に薄れてきているとの認識を示しました。 自動車産業が盛んな東海地方につ