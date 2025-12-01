5人組歌い手グループ・すたぽらのメンバー・Reluさんが結成5周年を迎える2026年4月2日をもってグループからの卒業と、所属事務所から退所することを1日、自身の公式Xで報告しました。Reluさんは「Reluは2026年4月2日をもって、すたぽらを卒業することになりました。また、Reluとしてのタレント活動も同日に終了いたします」と報告し、経緯について「自分のやりたいことが明確になり、どうにかこの場所でそれを実現できないかといろ