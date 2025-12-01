広島の菊池涼介内野手が１日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、８０００万減の１億７０００万円プラス出来高払いでサインした。２年契約が今年で終了。今回は単年での契約を結び直した。（金額は推定）１４年目の今季は１１３試合に出場し、打率・２５１、４本塁打２８打点の成績を残した。パンチ力のある打撃と鉄壁の守備は今年も健在だったが、若手にスタメンを譲り、ベンチスタートの試合もあった。