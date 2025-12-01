静岡市の中心市街地で若い世代をターゲットに営業を続けてきた「静岡パルコ」が2027年1月で閉店されることが発表されました。相次ぐ商業施設の「閉店」で静岡の中心街の今後はどうなるのでしょうか。（静岡市民）Q.パルコが2027年1月末で営業終了するが「あ、そうなんですか。知らなかった。ここつぶれちゃうと駅しか行くとこなくなっちゃうので。 どうしようかなと」「静岡パルコ2027年1月で閉店へ」。先週11月28日･金曜日