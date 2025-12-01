『彼の左手は蛇』（中村文則 著）河出書房新社この「手記」とされる文章の息遣いに覚えがある。言葉の拍。沈潜。強度。静謐。それゆえに暴発した時の凄まじさ……。「私は既に、取り返しのつかない状況にいる。今のこの状態は、全てを可能にしてしまう」と手記に書いているのは、30代らしき主人公の男＝「私」だ。だが、この切迫の度合いは、成人のものだろうか。より瑞々しく凶暴で、原初の実存にかかわるところから発せら