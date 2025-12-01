楽天の村林一輝内野手が１日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、倍増以上の６７００万増の１億２５００万円でサインした。（金額は推定）今季は１４４安打を放って初タイトルとなる最多安打を獲得。打率・２８１、５１打点はいずれもチームトップの数字で、三塁ではベストナイン＆ゴールデングラブ賞にも選出されるなど飛躍した一年となった。激動の一年を振り返って、「個人としては初のタイトルを取ることができ