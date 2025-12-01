俳優の松雪泰子（53）が11月30日、自身のインスタグラムを更新。“夫＆息子”との家族写真を公開した。【写真】松雪泰子が公開した「「最高の家族写真」※2枚目松雪は「エノケン大千穐楽沢山のご来場ありがとうございました後ほど..思い出を書きますね...#エノケン#家族写真」とコメントし、音楽劇『エノケン』で家族を演じた、市村正親（76）、本田響矢（26）との3ショットを披露している。本作は、戦前から戦後