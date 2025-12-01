グレイ・パーカー・サービスは、人気キャラクター「ちいかわ」とサンリオのキャラクターがコラボレーションしたデザインの「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」のアイテムを12日よりちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、ちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」ほかにて販売する。【写真】『トレーディングスーパーマーケットなポイントカード』ほかグッズ一覧ちいかわとシナモロール、ハチワレとハローキティ