特定の病気ではないのに心身の不調が続く、虚弱体質の人たちがいる。ある女性は「20代なのに身体はまるで老人のような身体」と表現する。日常生活に一体どんな支障があるのか。30歳女性の「虚弱エッセイ」をお届けする――。（第1回／全2回）※本稿は、絶対に終電を逃さない女『虚弱に生きる』（扶桑社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／simpson33※写真はイメージです■「硬すぎて