日銀本店週明け1日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（380回債、表面利率1.7％）の利回りが急騰し、終値利回りは前週末より0.075％高い1.875％となった。日本相互証券によると、終値利回りとしては2008年6月以来、約17年半ぶりの高水準。日銀の早期利上げに対する警戒感から国債を売る動きが優勢となり、利回りが上昇した。大阪取引所10年国債先物の中心限月である12月きりは70銭安の134円43銭。日銀の植田和男