『現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」』の表彰式が1日、都内で行われ、「ミャクミャク」でトップテンを受賞した大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクが登壇した。ミャクミャク2025年日本国際博覧会協会の高科淳副事務総長は「振り返ってみれば、生まれた頃は“怖い”、“気持ち悪い、“子どもが泣くから帰れ”と散々な言われようでしたし、実際にミャクミャクを見て、お母さんの脚にしがみ