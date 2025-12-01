ＦａｓｔＦｉｔｎｅｓｓＪａｐａｎ [東証Ｐ] が12月1日大引け後(16:00)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来25円としていた26年3月期の下期配当を見送る方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、本日開催の取締役会において、本日付で別途公表いたしました「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」（以下「当社意見表明プレスリリース」といいます。）に記載のJG35（以下