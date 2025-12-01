【モデルプレス＝2025/12/01】モデルの高橋ユウが12月1日、自身のInstagramを更新。長男とパスタを作る様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】34歳2児の母モデル「具だくさんで美味しそう」手作りパスタ頬張る5歳長男◆高橋ユウ、長男との仲睦まじい料理動画を公開高橋は「長男のリクエストで、一緒にカルボナーラ作り」とつづり、動画を公開。長男が卵をかき混ぜたり、パスタを鍋に入れたりするのを手伝っている様子が映ってい