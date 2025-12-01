筆者の話です。父が亡くなったとき、葬儀の準備や連絡など想像以上に決めごとが多く、悲しみの中で何度も家族会議を重ねました。その経験を経て「エンディングノートは残される人へのやさしさなのかもしれない」と感じた出来事です。 突然の別れと、押し寄せる現実 父の容態が急変したと連絡があったのは深夜。すぐに病院に駆けつけましたが、1時間後に亡くなりました。涙が止まらないまま、葬儀社との打ち合わせや親戚