年末恒例の「『現代用語の基礎知識』選 T&D保険グループ 新語・流行語大賞」が2025年12月1日に発表された。ノミネートされた30語のうち、第42回の年間大賞は、高市早苗首相の発言から「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」に決まった。発表会に高市首相が出席したことで、SNS上では「まさか来るとは」「働きすぎやw」などと驚きが広がっている。公務の都合で最初に「年間大賞」発表発表会では、本来トップテ