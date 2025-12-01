世界的人気歌手のアリアナ・グランデ（32）にとって、映画「ウィキッド」が「音楽やツアーとの関係」を癒すきっかけになったという。ブロードウェイミュージカルの映画化となった「ウィキッド ふたりの魔女」（2025年）と「ウィキッド永遠の約束」（2026年3月6日公開予定）の2部作に出演したアリアナ、2026年は5枚目のスタジオアルバムを引っ提げ「エターナル・サンシャイン・ツアー」でステ