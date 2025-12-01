2026年12月27日に千秋楽を迎えることが発表された舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』で、本作のラストイヤーに俳優の市村正親のカムバックが決定。エイモス・ディゴリー/アルバス・ダンブルドア/セブルス・スネイプ役として2026年1月〜2026年2月までの出演を予定している。【画像】舞台『呪いの子』歴代ハリー・ポッター役キャスト舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』は、小説「ハリー・ポッター」シリーズの作者であるJ.K.ロ