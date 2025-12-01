俳優・歌手の草なぎ剛が主演するカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜後10：00）の第8話が、きょう1日に放送されるのに先立って、あらすじと場面写真が公開された。【場面カット】シリアスの中の癒やし…笑い合う清香＆海斗本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、と