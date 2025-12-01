男子プロゴルフツアーの最終戦メジャー、日本シリーズＪＴカップ（報知新聞社主催）が４日から４日間、東京・稲城市の東京よみうりＣＣ（７００２ヤード、パー７０）で行われる。昨年大会４位の中島啓太（フリー）は２年連続の１番乗りで午前８時ごろにクラブハウス到着した。昨オフには菅野智之投手と自主トレを行うなど、ゴルフ界屈指の巨人ファンは“ＹＧ”とロゴの入ったリュックサックを抱えてロッカールームに入った。