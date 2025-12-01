キーコーヒーは11月6日、東京都立産業貿易センター浜松町館（東京都港区）で業務用提案会「フード＆ワイン提案会2025」を開催し、店舗運営の活性化を図る提案を行い顧客である各店舗との関係性を強化した。提案会の狙いについて、同社の柳雅人執行役員事業本部長は「売上や収益の拡大という面もあるが、ご提案を通してお客様との接点を確保したいという目論見がある」と説明する。同提案会は今年、名古屋と大阪でも開催。