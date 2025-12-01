MBSの山中真アナウンサー（49）が1日、自身のインスタグラムを更新。次男が通う高校での授業参観の様子を伝えた。山中アナは「時差投稿」と断り、「次男の高校の参観へ」と投稿。「英語コミュニケーションの授業。各グループで企画した新規ビジネスを投資家設定の他の生徒に向けて英語でプレゼンする、という時間」と解説した。そして「設定からレベル高くない？」驚がく。「僕らの高校時代と全然違う笑」と明かしたもの