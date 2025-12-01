災害時の情報伝達強化などのためにAMラジオの放送をFM用の周波数で補う「ワイドFM」について1日からYBCラジオのカバーエリアが村山地域に加え庄内地域にも拡大され、放送が始まりました。ワイドFMは、AMラジオの送信所が洪水などで被災し、放送できなくなった場合を想定した対策とAM放送の難聴地域への放送を補う目的で、全国的に整備が進められています。山形放送では、2018年に村山地域を対象とした「ワイドFM」の放送を開