B’zが、全国アリーナツアー『B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP+-』を開催する。 （関連：B’z、デビュー37周年個々の活躍、ドームツアー、様々な競演……還暦を超えてもなお衰えることのない情熱） 本ツアーは、2026年4月から6月にかけて、全国10カ所20公演にて開催。現在開催中のドームツアー『B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-』と同じく23rdアルバム『FYOP』を携えたツアー