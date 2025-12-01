フレッシュネスは1日、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」全店で福袋「HAPPY BAG 2026」を26日より販売すると発表した。【画像】フレッシュネスバーガーの福袋、アイテム詳細福袋はオリジナルグッズに3500円分のフードチケットが付いた内容となる。グッズは、ブランドカラーを取り入れたナチュラルでかわいいオリジナルトートバッグ、ふんわりブランケットで、限定アイテムとなる。今年は、球場、動物園、空港