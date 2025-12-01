¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥¿¥Ã¥«¡¼ÁèÃ¥Àï¤«¤éÅ±Âà¤«(C)Getty Imagesº£¥ª¥Õ¤ÎFA¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ö¥¹¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁèÃ¥Àï¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬Å±Âà¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÈ¯±¦ÏÓ¤Î¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·¡¼¥¹¤È7Ç¯Áí³Û2²¯1000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó326²¯±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØEssentiallySports¡Ù¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î4²¯¥É¥ë¡ÊÌó613²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦»ñ