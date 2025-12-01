エスビー食品は12月1日、通販サイト限定で、2026年「紅白福袋」の販売を開始した。2026年の福袋は、公式コミュニティサイト会員に人気の商品を集めた「ファン愛福袋」(紅)と、エスビー食品の社員が選んだ商品をセットした「親愛福袋」(白)の2種類。いずれも総額6,500円相当の商品を詰め合わせた福袋で、税込5,400円(送料無料)で販売する。紅白共通の購入特典として、オリジナルの手ぬぐいをプレゼント。また、2025年秋冬の新商品が