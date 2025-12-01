30km／h以上で歩行者の致死率は急激に上昇！令和8年（2026年）9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路におけるクルマの法定速度が60km／hから30km／hに引き下げられることが決まっています。「生活道路」とは、どのような道路のことを指すのでしょうか。生活道路における交通事故の状況とともに見ていきましょう。「ゾーン30」の標示（画像はイメージ、コクワ／PIXTA）【画像】何が「あっ！」なの？ なぜ道路上