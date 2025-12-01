卓球の平野美宇選手とバドミントンの志田千陽選手が休日を共に楽しみました。2人は11月30日にそれぞれInstagramで2ショット写真をあげると、平野選手は「大好きなちーちゃんとランチをして、お買い物をして、尊敬する方たちにプレゼントを買って また明日から頑張ろうと思います」とコメント。志田選手も「みうちゃんとの休日〜好きなアイドルも、キャラクターも、好きなお洋服ブランドも同じようなのばかりでびっくりしちゃう〜笑