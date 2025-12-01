日本陸連による次世代育成プログラム「ダイヤモンドアスリート」の認定式が1日、都内で行われた。女子中長距離のドルーリー朱瑛里（津山高）ら6人が第12期ダイヤモンドアスリートに認定。過去に女子やり投げの北口榛花（JAL）や男子短距離のサニブラウン・ハキーム（東レ）らも修了した名門プログラムで競技力、人間力の向上を目指す。ドルーリーはダイヤモンドアスリートの準備段階である「Nextage」から昇格。式終了後に取材