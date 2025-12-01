テレビ朝日の下村彩里アナウンサーが１日に自身のＳＮＳを更新し、銀杏並木の前でのショットを公開した。インスタグラムで「＃銀杏並木」と始め、「報道ステーションの＃お天気コーナーを担当していた時、ここ#昭和記念公園の銀杏並木から中継をお伝えさせていただいたことがあります。初めて企画を自ら出し、中継が実現した思い入れのある場所です」と思い出を書き記し、「当時は２０２０年、まさに＃コロナ禍みんなの身の