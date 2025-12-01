甲子園球場でポーズをとる立命大の今田甚太郎主将（左）と関学大の前田涼太主将＝1日アメリカンフットボールの全日本大学選手権決勝、第80回甲子園ボウル（14日）で対戦する立命大と関学大の主将らが1日、会場の甲子園球場で記者会見した。同ボウル史上初となる関西勢対決に向け、2連覇を目指す立命大の主将、DB今田甚太郎は「このチームで戦うのは最後。楽しんでアメフトをしたい」と意気込みを語った。関学大は2年ぶり35度目