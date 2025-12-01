タレントのベッキー（４１）が１日、東京・ラフォーレ原宿で行われた「クリスマスリリース」取材会に出席した。同会場では、１２月１日〜２８日までの期間でベッキーの５年ぶりとなる個展「クリスマスリリース」を開催する。今回は全部で９０点の作品が展示されている。ベッキーは「１か月前から気合いを入れてやるタイプなんで、１か月前にギアを上げた感じです。絵を描く時間を確保しようと思って、子どもと分離する時間を