12月。寒さも厳しくなってくる時期だが、夜の時間が長くなり星の輝きも一層感じられるようになる。三大流星群のひとつ、ふたご座流星群が、月明かりの影響もほとんどなく最良の条件で見ごろとなる。今年＝2025年のふたご座流星群は、12月14日午後5時頃極大となることが予想されている。国立天文台によると、13日夜から14日の明け方までと、14日夜から15日明け方までは、普段より多くの流星が期待できるという。半月よりやや細